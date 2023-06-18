У рф придумали нове про Залужного: з заявою виступив путін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. російський диктатор володимир путін, словам якого у неділю поширюють російські ЗМІ, зробив нову заяву про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, передає УНН.
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путін на зустрічі з воєнкорами, що відбулася цього тижня, говорячи про Залужного, заявив, що йому "здається", що "він за кордоном". "Але я можу помилятися", - заявив диктатор.
Доповнення
росіяни ще з минулого місяця запускають фейки про Залужного. Черговий фейк був наприкінці травня про "поранення" Залужного.
У ЗСУ на тлі чуток російської пропаганди показали відео із Залужним.