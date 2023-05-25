У ЗСУ на тлі чуток російської пропаганди показали відео із Залужним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Військовий блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував відео з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на тлі чуток російської пропаганди про те, що він нібито тяжко поранений, передає УНН.
Цитата
«Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом і тільки вперед до нашої спільної Перемоги!», - підписав відео Штефан.
У відео Штефан відмітив, що протягом травня російська пропаганда тиражувала «феєричні та фантастичні» історії й конспірологічні версії про Залужного.
«Нарешті 25 травня я хочу відкрити дуже страшну таємницю про головнокомандувача ЗСУ», - сказав блогер, після чого камера показала Залужного, який сидів поруч.
«Щиро дякую всім українцям, разом обов'язково переможемо», - сказав Залужний, посміхаючись.
Доповнення
росія запустила ІПСО, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "отримав важку травму під Херсоном" - це фейк і тому є відеопідтвердження, зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Інформацію, що Головнокомандувач ЗСУ в доброму здоров'ї займається виконанням обов'язків підтвердили Секретар РНБО Олексій Данілов та заступниця міністра оборони Ганна Маляр.