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У ЗСУ на тлі чуток російської пропаганди показали відео із Залужним

У ЗСУ на тлі чуток російської пропаганди показали відео із Залужним

Київ • УНН

 • 2632576 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Військовий блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував відео з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на тлі чуток російської пропаганди про те, що він нібито тяжко поранений, передає УНН.

Цитата

«Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів! З Головнокомандувачем разом і тільки вперед до нашої спільної Перемоги!», - підписав відео Штефан.

У відео Штефан відмітив, що протягом травня російська пропаганда тиражувала «феєричні та фантастичні» історії й конспірологічні версії про Залужного.

«Нарешті 25 травня я хочу відкрити дуже страшну таємницю про головнокомандувача ЗСУ», - сказав блогер, після чого камера показала Залужного, який сидів поруч.

«Щиро дякую всім українцям, разом обов'язково переможемо», - сказав Залужний, посміхаючись.

Доповнення

росія запустила ІПСО, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "отримав важку травму під Херсоном" - це фейк і тому є відеопідтвердження, зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Інформацію, що Головнокомандувач ЗСУ в доброму здоров'ї займається виконанням обов'язків підтвердили Секретар РНБО Олексій Данілов та заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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