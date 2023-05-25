В ВСУ на фоне слухов российской пропаганды показали видео с Залужным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Военный блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал видео с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне слухов российской пропаганды о том, что он якобы тяжело ранен, передает УНН.
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«Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов! С Главнокомандующим вместе и только вперед к нашей общей Победе!» - подписал видео Штефан.
В видео Штефан отметил, что в течение мая российская пропаганда тиражировала «феерические и фантастические» истории и конспирологические версии о Залужном.
«Наконец 25 мая я хочу открыть очень страшную тайну о главнокомандующем ВСУ», - сказал блогер, после чего камера показала сидящего рядом Залужного.
«Спасибо всем украинцам, вместе обязательно победим», - сказал Залужный, улыбаясь.
Дополнение
россия запустила ИПСО, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "получил тяжелую травму под Херсоном" - это фейк и тому есть видеоподтверждение, отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Информацию, что Главнокомандующий ВСУ в добром здравии занимается выполнением обязанностей подтвердили Секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель министра обороны Анна Маляр.