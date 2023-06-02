В рф очередной "хлопок": под смоленском прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В российских поселках пересна и диваси в смоленской области рф прогремели взрывы. Об этом сообщил в телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора смоленской области василий анохин, передает УНН.
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Детали
По словам анохина, около 3 часов ночи двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были "атакованы" объекты топливно-энергетического комплекса.
Дополнение
Еще ночью прогремели взрывы в курске. Впоследствии губернатор области написал, что это якобы работа ПВО.