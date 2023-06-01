У російському бєлгороді пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У російському бєлгороді пролунали вибухи. Про це повідомляють росЗМІ та місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Так, місцеві ЗМІ повідомляли про декілька вибухів у місті.
Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков написав про нібито роботу ППО у місті.
"Над бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Про наслідки землі оперативні служби уточнюють інформацію", - зазначив він.
Доповнення
Вчора, губернатор бєлгородської області вячеслав гладков повідомляв, що по місту шебекіно нібито було завдано масованого удару. За його словами, чотири особи постраждали, загиблих не було.