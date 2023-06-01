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У російському бєлгороді пролунали вибухи

У російському бєлгороді пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 624791 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У російському бєлгороді пролунали вибухи. Про це повідомляють росЗМІ та місцеві Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Так, місцеві ЗМІ повідомляли про декілька вибухів у місті.

Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков написав про нібито роботу ППО у місті.

"Над бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Про наслідки землі оперативні служби уточнюють інформацію", - зазначив він.

Доповнення

Вчора, губернатор бєлгородської області вячеслав гладков повідомляв, що по місту шебекіно нібито було завдано масованого удару. За його словами, чотири особи постраждали, загиблих не було.

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