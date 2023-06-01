В российском белгороде прогремели взрывы

Детали

Так, местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе.

Губернатор белгородской области вячеслав гладков написал о якобы работе ПВО в городе.

"Над белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях земли оперативные службы уточняют информацию", - отметил он.

Дополнение

Вчера, губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщал, что по городу шебекино якобы был нанесён массированный удар. По его словам, четыре человека пострадали, погибших не было.