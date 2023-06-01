В российском белгороде прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В российском белгороде прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ и местные Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Так, местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе.
Губернатор белгородской области вячеслав гладков написал о якобы работе ПВО в городе.
"Над белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях земли оперативные службы уточняют информацию", - отметил он.
Дополнение
Вчера, губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщал, что по городу шебекино якобы был нанесён массированный удар. По его словам, четыре человека пострадали, погибших не было.