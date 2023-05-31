Обстріл бєлгородської області: є постраждалі та руйнування - губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Губернатор бєлгородської області вячеслав гладков повідомляє, що по місту шебекіно було завдано масованого удару, пише УНН з посиланням Telegram гладкова.
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Чотири особи постраждали, загиблих немає. Двох оперативно доправили до лікарні білгорода. У чоловіка осколкові поранення шиї та спини, стан важкий, у жінки осколкові поранення руки та передпліччя. Наразі лікарями проводяться всі необхідні обстеження. Ще дві жінки відмовилися від госпіталізації, їм надано допомогу на місці.
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Снарядами «Града» вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у 8 багатоквартирних, 4 приватних домоволодіннях, а також школі та 2 адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні пошкодження мають 12 автомобілів.
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З сьогоднішнього дня буде організовано евакуацію дітей із шебекинського та грайворонського округів. Сьогодні перші триста дітей буде відправлено до вороніжа.
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