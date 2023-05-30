Мер Харкова відреагував на заяви гладкова про приєднання Харківщини до його регіону

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гладков заявив, що бачить приєднання Харківської області як рішення "проблеми обстрілів" у його регіоні.

"Смішно це чути. бєлгородська область сприймається в Харкові виключно як "БНР" ("Бєлгородська народна республіка"). Тому нехай та маячня, яку він виголосив, буде втішною для нього", - зауважив Терехов.

Окрім того, мер Харкова нагадав, що війська рф намагалися захопити Харків від самого початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, та ще у вересні минулого року майже повністю пішли з регіону.

"Для довідки можу нагадати, що, якщо взяти населення бєлгорода, це всього лише один район Харкова. Теж для історії: колись дуже давно була Харківська область, до складу якої входило місто Бєлгород. До цього ми не будемо йти. Але те, що сьогодні стосується суверенітету і територіальної цілісності, то Україна - суверенна держава, Харків - українське місто, був, є і буде ним", - наголосив мер міста.