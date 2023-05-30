Мэр Харькова отреагировал на заявления гладкова о присоединении Харьковщины к его региону

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гладков заявил, что видит присоединение Харьковской области как решение "проблемы обстрелов" в его регионе.

"Смешно это слышать. белгородская область воспринимается в Харькове исключительно как "БНР" ("Белгородская народная республика"). Поэтому пусть тот бред, который он произнес, будет утешительным для него", - заметил Терехов.

Кроме того, мэр Харькова напомнил, что войска рф пытались захватить Харьков с самого начала широкомасштабного вторжения России в Украину, и еще в сентябре прошлого года почти полностью ушли из региона.

"Для справки могу напомнить, что, если взять население белгорода, это всего лишь один район Харькова. Тоже для истории: когда-то очень давно была Харьковская область, в состав которой входил город белгород. К этому мы не будем идти. Но то, что сегодня касается суверенитета и территориальной целостности, то Украина - суверенное государство, Харьков - украинский город, был, есть и будет им", - подчеркнул мэр города.