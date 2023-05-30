Мэр Харькова отреагировал на заявления гладкова о присоединении Харьковщины к его региону
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Губернатор белгородской области вячеслав гладков высказал предложение о присоединении Харьковщины к его региону, на что мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал, назвав это бредом, пишет УНН со ссылкой на "Настоящее время".
Детали
гладков заявил, что видит присоединение Харьковской области как решение "проблемы обстрелов" в его регионе.
"Смешно это слышать. белгородская область воспринимается в Харькове исключительно как "БНР" ("Белгородская народная республика"). Поэтому пусть тот бред, который он произнес, будет утешительным для него", - заметил Терехов.
Кроме того, мэр Харькова напомнил, что войска рф пытались захватить Харьков с самого начала широкомасштабного вторжения России в Украину, и еще в сентябре прошлого года почти полностью ушли из региона.
"Для справки могу напомнить, что, если взять население белгорода, это всего лишь один район Харькова. Тоже для истории: когда-то очень давно была Харьковская область, в состав которой входил город белгород. К этому мы не будем идти. Но то, что сегодня касается суверенитета и территориальной целостности, то Украина - суверенное государство, Харьков - украинский город, был, есть и будет им", - подчеркнул мэр города.