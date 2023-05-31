Обстрел белгородской области: есть пострадавшие и разрушения - губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщает, что по городу шебекино был нанесен массированный удар, пишет УНН со ссылкой Telegram Гладкова.
Детали
Четыре человека пострадали, погибших нет. Двое были оперативно доставлены в больницу белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте.
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Снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей.
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С сегодняшнего дня будет организована эвакуация детей из шебекинского и грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в воронеж.
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