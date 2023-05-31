Обстрел белгородской области: есть пострадавшие и разрушения - губернатор

Детали

Четыре человека пострадали, погибших нет. Двое были оперативно доставлены в больницу белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте.

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Снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей.

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С сегодняшнего дня будет организована эвакуация детей из шебекинского и грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в воронеж.

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