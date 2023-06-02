У рф чергова "бавовна": під смоленськом пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У російських селищах пересна та диваси у смоленській області рф пролунали вибухи. Про це повідомив у телеграм-каналі виконувач обов’язків губернатора смоленської області василь анохін, передає УНН.
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За словами анохіна, близько 3 години ночі двома безпілотниками далекого радіусу дії були "атаковані" об'єкти паливно-енергетичного комплексу.
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Ще у ночі пролунали вибухи у курську. Згодом губернатор області написав, що це нібито робота ППО.