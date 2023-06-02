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Нова бавовна на росії: у курську пролунали вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. У російському курську пролунали гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Так, місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухи лунають у курську в районі залізничного вокзалу. 

Мешканці ж пишуть, що чують вибухи у різних районах міста.

Губернатор курської області пізніше заявив про нібито роботу ППО у місті.

"Сьогодні вночі поряд із курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників. Просимо зберігати спокій, місто перебуває під надійним захистом наших військових", - написав він.

Доповнення

Вчора вночі у російському бєлгороді пролунали вибухи. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков писав про нібито роботу ППО у місті.

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