Нова бавовна на росії: у курську пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У російському курську пролунали гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Так, місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухи лунають у курську в районі залізничного вокзалу.
Мешканці ж пишуть, що чують вибухи у різних районах міста.
Губернатор курської області пізніше заявив про нібито роботу ППО у місті.
"Сьогодні вночі поряд із курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників. Просимо зберігати спокій, місто перебуває під надійним захистом наших військових", - написав він.
Доповнення
Вчора вночі у російському бєлгороді пролунали вибухи. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков писав про нібито роботу ППО у місті.