Новый хлопок на россии: в курске прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В российском курске прогремели громкие взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Так, местные СМИ сообщают, что взрывы раздаются в курске в районе железнодорожного вокзала.
Жители же пишут, что слышат взрывы в разных районах города.
Губернатор курской области позже заявил о якобы работе ПВО в городе.
"Сегодня ночью рядом с курском системой ПВО сбиты несколько украинских беспилотников. Просим сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных", - написал он.
Дополнение
Вчера ночью в российском белгороде прогремели взрывы. Губернатор белгородской области вячеслав гладков писал о якобы работе ПВО в городе.