В реестре коррупционеров сейчас 46 тысяч человек - НАПК

Цитата

"Сейчас в реестре 46 тысяч человек. Из них 2 тысячи - совершили дисциплинарные правонарушения, примерно 25 (тысяч) - административные, 15 (тысяч) - уголовные", - отметил глава НАПК.

Дополнение

4 сентября НАПК открыло доступ в реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.

5 сентября ВР одобрила наказание за несвоевременную подачу деклараций. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, правка о возможности не вносить в реестр коррупционеров не учтена.