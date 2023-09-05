У реєстрі корупціонерів наразі 46 тисяч осіб - НАЗК

Цитата

"Зараз у реєстрі 46 тисяч осіб. З них 2 тисячі - вчинили дисциплінарні правопорушення, приблизно 25 (тисяч) - адміністративні, 15 (тисяч) - кримінальні", - зазначив голова НАЗК.

Доповнення

4 вересня НАЗК відкрило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів.

5 вересня ВР схвалила покарання за несвоєчасне подання декларацій. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, правка про можливість не вносити в реєстр корупціонерів не врахована.