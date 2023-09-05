У реєстрі корупціонерів наразі 46 тисяч осіб - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У реєстрі корупціонерів наразі 46 тисяч осіб, повідомив у вівторок в ефірі телемарафону голова НАЗК Олександр Новіков, пише УНН.
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"Зараз у реєстрі 46 тисяч осіб. З них 2 тисячі - вчинили дисциплінарні правопорушення, приблизно 25 (тисяч) - адміністративні, 15 (тисяч) - кримінальні", - зазначив голова НАЗК.
Доповнення
4 вересня НАЗК відкрило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів.
5 вересня ВР схвалила покарання за несвоєчасне подання декларацій. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, правка про можливість не вносити в реєстр корупціонерів не врахована.