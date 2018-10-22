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В районе арсенала под Ичней за сутки трижды тушили пожар в лесу

В районе арсенала под Ичней за сутки трижды тушили пожар в лесу

Киев  •  УНН

 • 7522 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В районе 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, ликвидировали уже 37 пожаров, в частности, накануне горело 0,9 га настила в лесу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения три раза привлекались на тушение пожара настила в лесу на общей площади 0,9 га вблизи пгт Дружба и села Августовка. Всего с начала работ ликвидировано 37 пожаров (1 на объекте, 9 в жилом секторе, 27 настила в лесу)", - сообщили в ведомстве.

Также за сутки вокруг арсенала нашли 1157 взрывоопасных предметов. Всего с начала работ изъяли 9578 взрывоопасных предметов.

В районе, где произошло ЧП, обследовали 8914 жилых домов, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения из 9713 (91,7%). "По результатам обследований определены такими, которые разрушены - четыре дома в селе Августовка, повреждены - 264 дома, квартиры и других капитальных сооружений в 25 населенных пунктах. Восстановлены 102 здания в 21 населенном пункте.

В двух медицинских учреждениях - в Ичне и Парафиевке - и Крупичпольском отделении стационарного ухода для постоянного или временного проживания одиноких престарелых граждан территориального центра социального обслуживания остается 65 человек (из них 3 детей) эвакуированных граждан.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.

Украинские Национальные Новости

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