У районі арсеналу під Ічнею за добу тричі гасили пожежу у лісі

"Пожежно-рятувальні підрозділи три рази залучалися на гасіння пожежі настилу в лісі на загальній площі 0,9 га поблизу смт Дружба та села Августівка. Всього з початку робіт ліквідовано 37 пожеж (1 на об'єкті, 9 у житловому секторі, 27 настилу в лісі)", - повідомили у відомстві.

Також за добу навколо арсеналу знайшли 1157 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку робіт вилучили 9578 вибухонебезпечних предметів.

У районі, де сталася НС, обстежили 8914 житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення із 9713 (91,7%). "За результатами обстежень визначено такими, які зруйновані - чотири будинки в селі Августівка, пошкоджені - 264 будинки, квартири та інші капітальні споруди у 25 населених пунктах. Відновлено 102 будівлі в 21 населеному пункті.

У двох медичних закладах - в Ічні та Парафіївці - та Крупичпільскому відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких пристарілих громадян територіального центру соціального обслуговування залишається 65 осіб (з них 3 дітей) евакуйованих громадян.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.