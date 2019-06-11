В Раде заверили, что избирательный процесс можно будет остановить после решения КСУ

"Конституционный суд рассматривает до 5 июля это дело, не позднее 5 июля будет принято решение. Избирательный процесс к тому времени будет где-то на середине. Какие затраты понесли налогоплательщики? Пока никаких, пока никто никому ничего не заплатил. Таким образом, если суд примет решение, что указ неконституционным, избирательный процесс остановится, и ничего в этом страшного не будет", - отметил Куприенко.

По его словам, сейчас ЦИК формирует окружные комиссии, а партии провели съезды, которые смогут повторить и осенью.

При этом, он добавил, что дополнительные расходы понесут исключительно политические партии.

Также он напомнил, что печать бюллетеней начнется не ранее 8 июля, когда установлен крайний срок отзыва кандидатов в народные депутаты.

Напомним, сегодня судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу о конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады.

Нардепы на заседании в КСУ заявили, что у Президента нет оснований для роспуска Верховной Рады Украины.

В свою очередь, Зеленский призвал КСУ принять решение, за которое не будет стыдно всему обществу.

Представитель Президента в КСУ Федор Вениславский заявлял, что решение по этому делу будет принято не сегодня.