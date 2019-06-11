КСУ розпочав засідання у справі щодо конституційності розпуску Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
Як повідомляла раніше прес-служба КСУ, відкрита частина пленарного засідання Великої палати Конституційного суду України з розгляду справи щодо конституційності указу про розпуск Ради розпочалося о 10 годині. КСУ вирішив розглядати справу у формі усного провадження.
Відповідно до статті 75 Закону України "Про Конституційний Суд України", Велика палата Конституційного суду України визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним. Суддя-доповідач у справі – Віктор Кривенко.
За словами представника Президента у Конституційному суді Федора Веніславського, Адміністрація Президента доводитиме в суді, що коаліції у парламенті не існує з 2016 року, після того, як з неї вийшли Радикальна партія, "Самопоміч" і ВО "Батьківщина". Саме це стане основним аргументом АПУ.
Раніше повідомлялось, що на засідання прийде Президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 24 травня до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.