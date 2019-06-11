У Раді завірили, що виборчий процес можна буде зупинити після рішення КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Виборчий процес можна буде спокійно і без матеріальних втрат бюджету зупинити після 5 липня, якщо Конституційний суд визнає указ Президента про розпуск парламенту неконституційним. Про це заявив народний депутат Олег Купрієнко в кулуарах КСУ, передає кореспондент УНН.
"Конституційний суд розглядає до 5 липня цю справу, не пізніше 5 липня буде ухвалено рішення. Виборчий процес на той час буде десь на середині. Які затрати понесли платники податків? Поки що ніяких, поки що ніхто нікому нічого не заплатив. Таким чином, якщо суд ухвалить рішення, що указ неконституційний, виборчий процес зупиниться, і нічого в цьому страшного не буде", - зазначив Купрієнко.
За його словами, наразі ЦВК формує окружні комісії, а партії провели з'їзди, які зможуть повторити і восени.
При цьому, він додав, що додаткові витрати понесуть виключно політичні партії.
Також він нагадав, що друк бюлетенів розпочнеться не раніше 8 липня, коли встановлений крайній термін відкликання кандидатів у народні депутати.
Нагадаємо, сьогодні судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо конституційності президентського указу про розпуск Верховної Ради.
Нардепи на засіданні у КСУ заявили, що у Президента немає підстав для розпуску Верховної Ради України.
У свою чергу, Зеленський закликав КСУ ухвалити рішення, за яке не буде соромно всьому суспільству.
Представник Президента у КСУ Федір Веніславський заявляв, що рішення у цій справі буде ухвалено не сьогодні.