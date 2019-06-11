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Представник Президента: рішення КСУ щодо розпуску Ради не слід очікувати сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Згідно з практикою Конституційного суду України, рішення у справі щодо конституційності указу про розпуск Верховної Ради буде ухвалено не сьогодні. Про це заявив представник Президента у КСУ Федір Веніславський в кулуарах КСУ, передає кореспондент УНН.

Представник Президента: рішення КСУ щодо розпуску Ради не слід очікувати сьогодні

"З точки зору практики КСУ, такого не було жодного разу, щоб у день відкриття засідання було рішення. Думаю, що це дуже малоімовірно", - зазначив Веніславський, відповідаючи на запитання, чи може бути рішення КСУ сьогодні.

За його словами, після відкритого розгляду КСУ перейде до закритої частини, під час якої оцінить всі надані сторонами документи, а також, власне, ухвалить рішення.

Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.

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