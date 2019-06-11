Зеленський закликав КСУ ухвалити рішення, за яке всім не буде соромно

КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України має ухвалити рішення у справі про визначення конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради, за яке не буде соромно всьому суспільству. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час засідання КСУ, передає кореспондент УНН.