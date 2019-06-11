Зеленський закликав КСУ ухвалити рішення, за яке всім не буде соромно
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України має ухвалити рішення у справі про визначення конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради, за яке не буде соромно всьому суспільству. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час засідання КСУ, передає кореспондент УНН.
"Зараз суспільство дуже уважно стежить за цією справою, ви точно всі про це знаєте. І, думаю, ухвалите справедливе рішення, за яке нам усім не буде соромно і перед своїм народом, і перед своїми дітьми", - зазначив Зеленський.
За його словами, переважна більшість українців підтримує рішення Глави держави про розпуск Верховної Ради, оскільки абсолютно їй не довіряють.
"Народ України аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що намагання оскаржити указ – це спроба депутатів на кілька місяців втриматися за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 11 червня, Конституційний суд почав розгляд звернення нардепів про неконституційність указу Президента про розпуск ВР.
На засідання Конституційного суду прибув Президент України Володимир Зеленський.
Як повідомляв УНН, нардепи на засіданні у КСУ заявили, що у Президента немає підстав для розпуску Верховної Ради України.