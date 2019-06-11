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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский призвал КСУ принять решение, за которое всем не будет стыдно

Киев • УНН

 • 11764 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Конституционный суд Украины должен принять решение по делу об определении конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады, за которое не будет стыдно всему обществу. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания КСУ, передает корреспондент УНН.

Зеленский призвал КСУ принять решение, за которое всем не будет стыдно

"Сейчас общество очень внимательно следит за этим делом, вы точно все об этом знаете. И, думаю, примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно и перед своим народом, и перед своими детьми", - отметил Зеленский.

По его словам, подавляющее большинство украинцев поддерживает решение Главы государства о роспуске Верховной Рады, поскольку абсолютно ей не доверяют.

"Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что попытки обжаловать указ - это попытка депутатов на несколько месяцев удержаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения", - добавил Зеленский.

Напомним, 11 июня, Конституционный суд начал рассмотрение обращения нардепов о неконституционности указа Президента о роспуске ВР.

На заседание Конституционного суда прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал УНН, нардепы на заседании в КСУ заявили, что у Президента нет оснований для роспуска Верховной Рады Украины.

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