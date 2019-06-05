У Президента заявили, что Украине не хватит запасов газа в случае прекращения поставок Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Запасов газа в подземных газовых хранилищах Украины пока недостаточно, поэтому власть работает над тем, чтобы максимально увеличить их до января следующего года, когда российское ПАО "Газпром" может прекратить поставки топлива в страну. Об этом заявил представитель Президента в правительстве Андрей Герус журналистам перед началом заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день газа недостаточно, идет закупка и закачка. У нас есть еще лето, есть начало осени для того, чтобы увеличить запасы газа... Для того, чтобы максимальное количество газа закачать, чтобы в январе мы могли спокойно пережить ситуацию, если "Газпром" вдруг полностью прекратит транзит газа", - отметил Герус.
По его словам, этот вопрос обсуждался на заседании СНБО в пятницу, 31 мая. Одно из решений было наработано, впрочем участники переговоров продолжают искать пути решения проблемы.
Ранее УНН сообщал, что Российская Федерация может прекратить транзит газа на территорию Украины уже с 2020 года.
В НАК "Нафтогаз Украины" отработали сценарий на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трехсторонние газовые переговоры могут состояться уже в июне – Коболев
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 3 июня увеличился до 11,610 млрд куб.