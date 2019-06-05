У Президента заявили, що Україні не вистачить запасів газу у разі припинення поставок Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Запасів газу у підземних газових сховищах України наразі недостатньо, тож влада працює над тим, щоб максимально збільшити їх до січня наступного року, коли російське ВАТ "Газпром" може припинити поставки палива до країни. Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус журналістам перед початком засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день газу недостатньо, йде закупівля і закачка. У нас є ще літо, є початок осені для того, щоб збільшити запаси газу… Для того, щоб максимальну кількість газу закачати, щоб у січні ми могли спокійно пережити ситуацію, якщо "Газпром" раптом повністю припинить транзит газу", - зазначив Герус.
За його словами, це питання обговорювалося на засіданні РНБО в п’ятницю, 31 травня. Одне з рішень було напрацьовано, втім учасники переговорів продовжують шукати шляхи розв'язання проблеми.
Раніше УНН повідомляв, що Російська Федерація може припинити транзит газу на територію України вже з 2020 року.
У НАК "Нафтогаз України" відпрацювали сценарій на випадок припинення транзиту російського газу через територію України з початку 2020 року.
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Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 3 червня збільшився до 11,610 млрд куб.