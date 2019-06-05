У Президента заявили, що Україні не вистачить запасів газу у разі припинення поставок Росією

КИЇВ. 5 червня. УНН. Запасів газу у підземних газових сховищах України наразі недостатньо, тож влада працює над тим, щоб максимально збільшити їх до січня наступного року, коли російське ВАТ "Газпром" може припинити поставки палива до країни. Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус журналістам перед початком засідання уряду, передає кореспондент УНН.