Тристоронні газові переговори можуть відбутися вже в червні — Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Тристоронні переговори щодо транзиту газу за участі України, РФ та ЄС можуть відбутися вже в червні. Про це заявив голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв в інтерв’ю одному з телеканалів, передає УНН.
"Я думаю, варто зберегти тристоронній формат (переговорів — ред.), коли Європейська комісія є частиною цього процесу. Я думаю, що після цієї розмови, а я сподіваюся, вона буде дуже скоро, ми зможемо назвати дату. Мої очікування — перша половина червня, думаю, це цілком реалістично. Можливо, друга", - зазначив Коболєв.
Нагадаємо, заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович планує здійснити візит до Москви 13 червня для обговорення з міністром енергетики РФ Олександром Новаком питання транзиту газу в ЄС через Україну після 2019 року і проведення нової тристоронньої міністерської зустрічі щодо газу.
Як повідомляв УНН, Росія відмовилася проводити тристоронні газові переговори в травні.