Тристоронні газові переговори можуть відбутися вже в червні — Коболєв

"Я думаю, варто зберегти тристоронній формат (переговорів — ред.), коли Європейська комісія є частиною цього процесу. Я думаю, що після цієї розмови, а я сподіваюся, вона буде дуже скоро, ми зможемо назвати дату. Мої очікування — перша половина червня, думаю, це цілком реалістично. Можливо, друга", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович планує здійснити візит до Москви 13 червня для обговорення з міністром енергетики РФ Олександром Новаком питання транзиту газу в ЄС через Україну після 2019 року і проведення нової тристоронньої міністерської зустрічі щодо газу.

Як повідомляв УНН, Росія відмовилася проводити тристоронні газові переговори в травні.