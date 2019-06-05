Україна накопичила у ПСГ 11,61 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 3 червня збільшився до 11,610 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 75,26 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 3 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 35,26 млн куб. м, з Угорщини - 15,22 млн куб. м, з Польщі - 4,32 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 37%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення з травня поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.