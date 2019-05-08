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У Кабміні назвали ціну на газ у травні

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Ціна на блакитне паливо, яке НАК "Нафтогаз України" продає підприємствам теплокомуненерго та постачальникам газу, в травні має становити 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів, передає УНН. 

Кабінет Міністрів України надав можливість державній компанії знизити ціни на газ для населення. Це рішення відповідає цілі ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів і, таким чином, відповідає зобов’язанням України перед МВФ.

Якщо нарахування за газ будуть іншими, ніж 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів газу, населення має змогу звертатися зі скаргами на урядову "гарячу лінію" 15-45. 

Як повідомляв УНН, Україна накопичила у ПСГ 9,77 млрд куб. м газу

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