В Кабмине назвали цену на газ в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Цена на голубое топливо, которое НАК "Нафтогаз Украины" продает предприятиям теплокоммунэнерго и поставщикам газа, в мае должен составлять 8247 гривен за тысячу кубических метров, передает УНН.
Кабинет Министров Украины предоставил возможность государственной компании снизить цены на газ для населения. Это решение соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей и, таким образом, отвечает обязательствам Украины перед МВФ.
Если начисления за газ будут другими, чем 8247 гривен за тысячу кубических метров газа, население имеет возможность обращаться с жалобами на правительственную "горячую линию" 15-45.
Как сообщал УНН, Украина накопила в ПХГ 9770000000 куб. м газа.