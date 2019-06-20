В посольстве Франции выразили сожаление по поводу смерти журналиста Комарова

“Искренние соболезнования семье и близким Вадима Комарова. Вместе с украинцами надеемся, что Правосудие сможет беспрепятственно раскрыть это преступление и наказать виновных”, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 4 мая в Черкассах в результате нападения неизвестного тяжелые травмы получил местный журналист Вадим Комаров.

Долгое время после ряда сложных операций он находился в реанимации, а сегодня ночью умер.

Как сообщал УНН, дело журналиста Комарова переквалифицировали на умышленное убийство.

Кроме того, обнародованы фоторобот вероятного нападающего на журналиста Комарова.