В посольстве Франции выразили сожаление по поводу смерти журналиста Комарова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Посольстве Франции в Украине выразили сожаление по поводу смерти журналиста Вадима Комарова, передает УНН со ссылкой на страницу посольства в Twitter.
“Искренние соболезнования семье и близким Вадима Комарова. Вместе с украинцами надеемся, что Правосудие сможет беспрепятственно раскрыть это преступление и наказать виновных”, — говорится в сообщении.
Напомним, утром 4 мая в Черкассах в результате нападения неизвестного тяжелые травмы получил местный журналист Вадим Комаров.
Долгое время после ряда сложных операций он находился в реанимации, а сегодня ночью умер.
Как сообщал УНН, дело журналиста Комарова переквалифицировали на умышленное убийство.
Кроме того, обнародованы фоторобот вероятного нападающего на журналиста Комарова.