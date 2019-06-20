У посольстві Франції висловили співчуття з приводу смерті журналіста Комарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Посольстві Франції в Україні висловили співчуття з приводу смерті журналіста Вадима Комарова, передає УНН з посиланням на сторінку посольства у Twitter.
“Щирі співчуття сім’ї та близьким Вадима Комарова. Разом з українцями сподіваємось, що Правосуддя зможе безперешкодно розкрити цей злочин та покарати винних”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 4 травня у Черкасах внаслідок нападу невідомого важкі травми отримав місцевий журналіст Вадим Комаров.
Тривалий час після низки складних операцій він перебував у реанімації, а сьогодні вночі помер.
Як повідомляв УНН, справу журналіста Комарова перекваліфікували на умисне вбивство.
Крім того, оприлюднено фоторобот імовірного нападника на журналіста Комарова.