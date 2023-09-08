В Польше трое местных жителей избили украинских подростков

Детали

"Во второй половине дня 4 сентября сотрудники полиции получили сообщение о том, что на улице Новотний напали на 16-летнюю девушку из Гданьска. На месте полицейские установили, что к потерпевшей подошла неизвестная женщина и беспричинно начала бить её кулаками по голове и лицу, а также бросила в неё её телефон, повредив его", - сообщила пресс-офицер Главного управления муниципальной полиции в Гданьске Магдалена Циска.

Издание отмечает, что получило видео, на котором видно, как женщина и двое мужчин борются с подростками и как женщина жестоко бьет девушку по лицу. Согласно информации, полученной польским изданием, подростки являются гражданами Украины.

Как рассказала Циска, "девушку защищал ее 16-летний друг, на которого напали двое мужчин". "Злоумышленники несколько раз ударили и задушили его, разбив при этом коррекционные очки, а также выбросили в воду сумку с телефоном" - сообщила она.

"Работники полиции установили свидетелей инцидента и вызвали на место происшествия опекунов потерпевших. Заявительница указала полицейским на прохожую женщину, которая ранее напала на нее", - говорится в сообщении полиции.

По словам пресс-офицер полиции Гданьска, правоохранители немедленно задержали 26-летнюю женщину.

"Женщина была пьяна и имела более 0,5 промилле алкоголя в организме. Задержанная была взята под стражу" - добавила она.

"Делом занимались, в частности, криминалисты, которые начали искать виновных в избиении 16-летней девушки. Работники полиции детально проанализировали видеозаписи, которые были собраны по делу, и на основе разведки вывели на след первых злоумышленников. В среду утром преступники задержали 28-летнего гданчанина в одной из квартир в Стогах", - говорится в сообщении.

26-летнему и 28-летнему молодым людям предъявлено обвинение, также задержан 43-летний мужчина.

Пресс-офицер полиции сообщила, что в среду 26-летняя подозреваемая "заслушала обвинение в нанесении телесных повреждений средней тяжести 16-летней девушке, а также в повреждении телефона жертвы и причинении ущерба на сумму в тысячу злотых".

Прокурор поместил ее под надзор полиции и издал приказ, запрещающий ей контактировать с жертвой и свидетелями, а также приближаться к жертве.

"Сегодня 28-летнему злоумышленнику было предъявлено обвинение в избиении 16-летнего парня, а также в уничтожении его очков, сумки и телефона и причинении ущерба на общую сумму более 3 000 злотых. По решению прокурора, мужчина также находится под наблюдением полиции, ему запрещено контактировать со свидетелями, потерпевшим и приближаться к нему" - сообщила пресс-офицер.

Она добавила, что "инкриминируемые задержанным правонарушения имели хулиганский характер, что повлияет на увеличение срока наказания, который будет вынесен подозреваемым".

За нанесение телесных повреждений средней тяжести предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Такое же наказание предусмотрено за повреждение имущества. За участие в избиении предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Полиция задержала 43-летнего жителя Данцига, подозреваемого в нападении на пару 16-летних украинцев поздно вечером в четверг. Это уже третье нападение на несовершеннолетних. Ожидается, что в пятницу мужчине будут предъявлены обвинения.

В полиции сообщили, что "из материалов дела не следует, что эти преступления произошли на национальной почве".

"Однако, в связи с информацией, появившейся в медиапространстве, мы это проверяем. Если есть лица, которые имеют другие видеозаписи инцидента, или владеют дополнительной информацией по делу, мы обращаемся к ним с просьбой обратиться к сотрудникам полиции в Центральном отделе полиции" - добавила пресс-офицер.

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