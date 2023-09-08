У Польщі троє місцевих жителів побили українських підлітків

Деталі

"У другій половині дня 4 вересня співробітники поліції отримали повідомлення про те, що на вулиці Новотній напали на 16-річну дівчину з Гданська. На місці поліцейські встановили, що до потерпілої підійшла невідома жінка і безпричинно почала бити її кулаками по голові та обличчю, а також кинула в неї її телефон, пошкодивши його", - повідомила прес-офіцер Головного управління муніципальної поліції в Гданську Магдалена Ціска.

Видання зазначає, що отримало відео, на якому видно, як жінка і двоє чоловіків борються з підлітками і як жінка жорстоко б'є дівчину по обличчю. Згідно з інформацією, отриманою польським виданням, підлітки є громадянами України.

Як розповіла Циска, "дівчину захищав її 16-річний друг, на якого напали двоє чоловіків". "Зловмисники кілька разів вдарили і задушили його, розбивши при цьому корекційні окуляри, а також викинули у воду сумку з телефоном" - повідомила вона.

"Працівники поліції встановили свідків інциденту та викликали на місце події опікунів потерпілих. Заявниця вказала поліцейським на перехожу жінку, яка раніше напала на неї" - йдеться у повідомленні поліції.

За словами пресофіцер поліції Гданська, правоохоронці негайно затримали 26-річну жінку.

"Жінка була п'яна і мала понад 0,5 проміле алкоголю в організмі. Затримана була взята під варту" - додала вона.

"Справою займалися, зокрема, криміналісти, які почали шукати винних у побитті 16-річної дівчини. Працівники поліції детально проаналізували відеозаписи, які були зібрані у справі, і на основі розвідки вивели на слід перших зловмисників. У середу вранці злочинці затримали 28-річного гданчанина в одній з квартир у Стогах", - йдеться у повідомленні.

26-річному і 28-річному молодикам пред'явлено звинувачення, також затримано 43-річного чоловіка.

Пресофіцер поліції повідомила, що в середу 26-річна підозрювана "заслухала звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості 16-річній дівчині, а також у пошкодженні телефону жертви і заподіянні збитків на суму в тисячу злотих".

Прокурор помістив її під нагляд поліції і видав наказ, який забороняє їй контактувати з жертвою і свідками, а також наближатися до жертви.

"Сьогодні 28-річному зловмиснику було пред'явлено звинувачення у побитті 16-річного хлопця, а також у знищенні його окулярів, сумки і телефону та заподіянні збитків на загальну суму понад 3 000 злотих. За рішенням прокурора, чоловік також перебуває під наглядом поліції, йому заборонено контактувати зі свідками, потерпілим та наближатися до нього" - повідомив пресофіцер.

Він додав, що "інкриміновані затриманим правопорушення мали хуліганський характер, що вплине на збільшення терміну покарання, який буде винесений підозрюваним".

За нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Таке ж покарання передбачено за пошкодження майна. За участь у побитті передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Поліція затримала 43-річного жителя Данцига, підозрюваного в нападі на пару 16-річних українців пізно ввечері в четвер. Це вже третій напад на неповнолітніх. Очікується, що в п'ятницю чоловікові будуть пред'явлені звинувачення.

У поліції повідомили, що "з матеріалів справи не випливає, що ці злочини сталися на національному ґрунті".

"Однак, у зв'язку з інформацією, що з'явилася в медіапросторі, ми це перевіряємо. Якщо є особи, які мають інші відеозаписи інциденту, або володіють додатковою інформацією по справі, ми звертаємося до них з проханням звернутися до співробітників поліції у Центральному відділі поліції" - додала пресофіцер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Шотландії невідомі побили українських підлітків: що відомо