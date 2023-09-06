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У Шотландії невідомі побили українських підлітків: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У столиці Шотландії, Единбурзі, група невідомих напала на українських підлітків. За даними поліції, це сталося на етнічному підґрунті. Про це повідомляє BBC News України, інформує УНН.

Деталі

В Единбурзі у неділю ввечері до трьох українських підлітків підійшла група з восьми молодиків у темному одязі. Як повідомили в поліції, напали на українців через етнічне походження.

В результаті один 13-річний хлопець отримав ножове поранення, інший - рвану рану вуха, а 15-річному завдали ударів кулаками.

Відомо, що інцидент стався у районі Ніддрі близько 20:30. Наразі правоохоронці перевіряють камери відеоспостереження, також вони звернулися по допомогу до потенційних свідків.

Дитячий інспектор Кіт Фейрбейрн сказав: "Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв'язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати".

Пораненим надали допомогу в лікарні, а в понеділок про подію було повідомлено в поліцію.

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