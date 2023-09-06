В Шотландии неизвестные избили украинских подростков: что известно

Детали

В Эдинбурге в воскресенье вечером к трем украинским подросткам подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде. Как сообщили в полиции, напали на украинцев из-за этнического происхождения.

В результате один 13-летний парень получил ножевое ранение, другой - рваную рану уха, а 15-летнему нанесли удары кулаками.

Известно, что инцидент произошел в районе Ниддри около 20:30. Сейчас правоохранители проверяют камеры видеонаблюдения, также они обратились за помощью к потенциальным свидетелям.

Детский инспектор Кит Фейрбейрн сказал: "Я знаю, что во время нападения в этом районе были представители общественности, и я прошу их связаться с нами и поделиться любой информацией, которой они могут располагать".

Раненым оказали помощь в больнице, а в понедельник о происшествии было сообщено в полицию.

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