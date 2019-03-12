В Польше допросили участников избиения украинского водителя Uber в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Участники избиения водителя Uber в Варшаве - 33-летнего гражданина Украины Романа Куликова - самостоятельно появились в отделении полиции по месту чрезвычайного происшествия и дали показания по этому делу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rdc.pl.
Стоит отметить, что содержание объяснений не раскрывается, а прокуратура продолжает осуществлять расследование.
Как сообщал УНН, в Варшаве шесть поляков жестоко избили водителя Uber, потому что он оказался украинцем.
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Напомним, в Польше возбудили дело против украинца из-за трезубца на авто.
Напомним, в Польше избили украинца из-за национальности.