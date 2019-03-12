В Польше допросили участников избиения украинского водителя Uber в Варшаве

КИЕВ. 12 марта. УНН. Участники избиения водителя Uber в Варшаве - 33-летнего гражданина Украины Романа Куликова - самостоятельно появились в отделении полиции по месту чрезвычайного происшествия и дали показания по этому делу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rdc.pl.