У Польщі порушили справу проти українця через тризуб на авто
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через червоно-чорний тризуб на авто у Польщі розслідують справу щодо викладача Львівської політехніки Івана Кульчицького, передає УНН із посиланням на Nowiny24.pl.
Як пише видання інцидент мав місце у Перемишлі 17 листопада. Тоді один із місцевих жителів зробив зауваження водію на автівці якого була наліпка із червоним тризубом на чорному тлі.
ЗМІ наголошує, що використання та відображення таких кольорів заборонено в Польщі, оскільки “це кольори ОУН-УПА, прапор Бандери”.
Поляк вимагав, аби українець зняв наліпку з авто, а коли останній відмовив — викликав поліцію.
Правоохоронці, які прибули на місце, допитали українця і повідомили йому про порушення законодавства Польщі. Триває розслідування.
За даними видання, поліція порушила справу проти українця Івана Кульчицького, викладача Львівської політехніки.
Кульчицький, у свою чергу також прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Facebook.
“Наc по дорозі заблокував польський хам, якому не сподобалася українська символіка на нашій машині. Викликали місцеву поліцію для якої ситуація стала певним „менінгітом“, адже є явне порушення всіх дорожніх правил зі сторони їх громадянина, а з іншого боку цей громадянин висуває нам звинувачення у злочині відповідно до нового варіанту польського закону про заборону тоталітаризму за яким нібито забороняється і певна українська символіка”, — розповів Кульчицький.
Кульчицький закликав МЗС надати українцям чіткі пояснення “щодо того що їх очікує в Польщі”. “На цю ситуацію мабуть також повинні звернути увагу і наші консули та політики”, — зазначив він.
Нагадаємо, у Польщі побили українців через національність.