В Польше возбудили дело против украинца из-за тризуба на авто
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из-за красно-черного тризуба на авто в Польше расследуют дело в отношении преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого, передает УНН со ссылкой на Nowiny24.pl.
Как пишет издание инцидент имел место в Перемышле 17 ноября. Тогда один из местных жителей сделал замечание водителю на автомобиле которого была наклейка с красным тризубом на черном фоне.
СМИ отмечает, что использование и отображение таких цветов запрещено в Польше, поскольку "это цвета ОУН-УПА, флаг Бандеры".
Поляк требовал, чтобы украинец снял наклейку с авто, а когда последний отказал - вызвал полицию.
Прибывшие на место правоохранители допросили украинца и сообщили ему о нарушении законодательства Польши. Продолжается расследование.
По данным издания, полиция возбудила дело против украинца Ивана Кульчицкого, преподавателя Львовской политехники.
Кульчицкий, в свою очередь, также прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.
"Наc по дороге заблокировал польский хам, которому не понравилась украинская символика на нашей машине. Вызвали местную полицию для которой ситуация стала определенным "менингитом", ведь есть явное нарушение всех дорожных правил со стороны их гражданина, а с другой стороны этот гражданин предъявляет нам обвинения в преступлении согласно новому варианту польского закона о запрете тоталитаризма по которому якобы запрещается и определенная украинская символика", - рассказал Кульчицкий.
Кульчицкий призвал МИД предоставить украинцам четкие объяснения "относительно того что их ожидает в Польше". "На эту ситуацию пожалуй также должны обратить внимание и наши консулы и политики", - отметил он.
Напомним, в Польше избили украинцев из-за национальности.