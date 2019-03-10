У Варшаві шестеро поляків побили українця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Варшаві шестеро поляків жорстоко побили водія Uber, бо той виявився українцем. Про це повідомила правозахисниця, волонтерка Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко у Facebook, передає УНН.
"Роман приїхав на виклик, де його чекало шестеро нетверезих клієнтів (автомобіль розрахований на 7 осіб). Під час поїздки пасажири попросили його ввімкнути польське диско, на що Роман відповів їм, що радіо в машині не працює. Тоді чоловіки накинулися на нього з докорами, що якщо він не слухає польське поло, то й не поважає Польщу", - написала Панченко.
За її словами, побоюючись за свою безпеку, водій зупинив авто та попросив пасажирів викликати собі інше таксі. Тоді чоловіки почали кричати, щоб він повертався в Україну, вживаючи при цьому нецензурну лексику.
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Як написала Панченко, коли Роман почав записувати поляків на відео, ті витягли його на вулицю і жорстоко побили.
Як тільки Роман отямився, він пішов у лікарню та в поліцію. Проте в поліції, за словами Панченко, справу не поспішають відкривати.
"Поліцейські, які допитували його, не записали всього, що Роман свідчив в протокол, тому що вони вирішили, що це не важливо, і сказали йому, що в протоколі не треба писати все, досить "коротко описати ситуацію", – написала Панченко.
Нагадаємо, у Польщі порушили справу проти українця через тризуб на авто.