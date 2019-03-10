В Варшаве шесть поляков побили украинца

"Роман приехал на вызов, где его ждало шесть нетрезвых клиентов (автомобиль рассчитан на 7 человек). Во время поездки пассажиры попросили его включить польское диско, на что Роман ответил им, что радио в машине не работает. Тогда мужчины набросились на него с упреками, что если он не слушает польское поло, то и не уважает Польшу", - написала Панченко.

По ее словам, опасаясь за свою безопасность, водитель остановил авто и попросил пассажиров вызвать себе другое такси. Тогда мужчины начали кричать, чтобы он возвращался в Украину, употребляя при этом нецензурную лексику.

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Как написала Панченко, когда Роман начал записывать поляков на видео, те вытащили его на улицу и жестоко избили.

Как только Роман пришел в себя, он пошел в больницу и в полицию. Однако в полиции, по словам Панченко, дело не спешат открывать.

"Полицейские, которые его допрашивали, не записали всего, что Роман свидетельствовал в протокол, так как они решили, что это не важно, и сказали ему, что в протоколе не надо писать все, достаточно "коротко описать ситуацию", - написала Панченко.

Напомним, в Польше возбудили дело против украинца из-за трезуба на авто.