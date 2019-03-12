У Польщі допитали учасників побиття українського водія Uber у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Учасники побиття водія Uber у Варшаві - 33-річного громадянина України Романа Куликова - самостійно з’явилися у відділку поліції за місцем надзвичайної події і дали свідчення по цій справі. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на Rdc.pl.
Варто відзначити, що зміст пояснень не розкривається, а прокуратура продовжує здійснювати розслідування.
Як повідомляв УНН, у Варшаві шестеро поляків жорстоко побили водія Uber, бо той виявився українцем.
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Нагадаємо, у Польщі порушили справу проти українця через тризуб на авто.
Нагадаємо, у Польщі побили українців через національність.