У Польщі під колесами автомобіля загинув українець – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У польському Любліні автомобіль на смерть збив українця. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Lublin.eska.
Повідомляється, що 32-річний громадянин України вийшов на проїжджу частину і небезпечно наблизився до автомобіля, який рухався дорогою. У результаті зіткнення з автомобілем чоловік загинув.
"Водій автомобіля був тверезим. Ми проводимо розслідування", - повідомили у поліції Любліна.
Як повідомляв УНН, у міській лікарні в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства повісився 59-річний громадянин України. За словами місцевих ЗМІ, українець не мав страхування і боявся депортації в Україну.
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Нагадаємо, у Словаччині затримали двох українців, які переправляли мігрантів в ЄС на дельтаплані.