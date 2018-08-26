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У Словаччині затримали 2-х українців, які на дельтаплані переправляли нелегалів до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Словаччині затримали двох українців, які переправляли мігрантів в ЄС на дельтаплані. Про це повідомляє УНН із посиланням на TVnoviny.sk.

У Словаччині затримали 2-х українців, які на дельтаплані переправляли нелегалів до ЄС

Словацькі правоохоронці виявили двомісний дельтаплан, який саме летів із Закарпаття та приземлився у Словаччині. Як інформують у словацькій поліції, дельтапланом керував українець. Ще один українець допомагав йому з посадкою. Також у ході спецоперації було затримано громадянина Афганістану, а також одного словака.

Під час затримання, інформують словацькі правоохоронці, пілот чинив опір, відтак до нього довелося застосувати силу, і той у підсумку опинився у лікарні. Афганця відразу ж повернулися до України в порядку реадмісії, а українцям та словаку загрожує від 3 до 8 років в’язниці за переправку нелегалів.

Нагадаємо, дисциплінарна рада Словацького футбольного союзу в понеділок відкрила справу проти 11 гравців і одного тренера команд двох словацьких футбольних ліг за підозрою в маніпулюванні результатами матчів.

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