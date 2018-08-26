В Словакии задержали 2-х украинцев, которые на дельтаплане переправляли нелегалов в ЕС

Словацкие правоохранители обнаружили двухместный дельтаплан, который именно летел из Закарпатья и приземлился в Словакии. Как информируют в словацкой полиции, дельтапланом управлял украинец. Еще один украинец помогал ему с посадкой. Также в ходе спецоперации был задержан гражданин Афганистана, а также один словак.

Во время задержания, информируют словацкие правоохранители, пилот сопротивлялся, поэтому к нему пришлось применить силу, и тот в итоге оказался в больнице. Афганца сразу же вернули в Украину в порядке реадмиссии, а украинцу и словаку грозит от 3 до 8 лет тюрьмы за переправку нелегалов.

Напомним, дисциплинарная совет Словацкого футбольного союза в понедельник открыла дело против 11 игроков и одного тренера команд двух словацких футбольных лиг по подозрению в манипулировании результатами матчей.