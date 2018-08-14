У польській лікарні повісився українець - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У міській лікарні в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства повісився 59-річний громадянин України. За словами місцевих ЗМІ, українець не мав страхування і боявся депортації в Україну. Справу вивчає прокуратура. Про це повідомляє УНН з посланням на "Польське радіо".
Громадянин України був госпіталізований у день, коли він мав на полі замінити свого брата. Унаслідок нещасного випадку на роботі чоловіку розчавило таз. У лікувальному закладі він провів декілька днів.
Трагедія сталася уранці. Українець повісився у палаті для хворих. У лікарні він зрозумів, що не має страхування, а наслідком цього можуть бути великі фінансові витрати на лікування та депортація на батьківщину.
Правоохоронці допитали персонал лікарні. Ніхто з працівників закладу не знає, що могло стати причиною самозгуби українця. Про смерть чоловіка повідомлено Посольство України у Польщі.
Як повідомляв УНН, в Ічнянському районі Чернігівської області після сварки з матір'ю покінчив життя самогубством через повішення неповнолітній хлопчина.