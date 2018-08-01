На Чернігівщині повісився школяр

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КИЇВ. 1 серпень. УНН. В Ічнянському районі Чернігівської області після сварки з матір'ю покінчив життя самогубством через повішення неповнолітній хлопчина. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП Чернігівської області.

31 липня до поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл району за місцем мешкання на горищі будинку покінчив життя самогубством через повішення неповнолітній учень місцевої школи. Хлопчик закінчив 6 класів.

В ході огляду тіла судмедексперт тілесних ушкоджень, крім странгуляційної борозни, виниклої в наслідок повішення, не виявив. Тіло направлено до моргу в м. Прилуки.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього) - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Як повідомляв УНН, у Чернігівському слідчому ізоляторі виявлено засудженого з наявними тілесними ушкодженнями у виді порізів в області шиї.

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