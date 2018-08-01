На Чернігівщині повісився школяр

31 липня до поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл району за місцем мешкання на горищі будинку покінчив життя самогубством через повішення неповнолітній учень місцевої школи. Хлопчик закінчив 6 класів.



В ході огляду тіла судмедексперт тілесних ушкоджень, крім странгуляційної борозни, виниклої в наслідок повішення, не виявив. Тіло направлено до моргу в м. Прилуки.



Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього) - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.



Як повідомляв УНН, у Чернігівському слідчому ізоляторі виявлено засудженого з наявними тілесними ушкодженнями у виді порізів в області шиї.