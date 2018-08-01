На Черниговщине повесился школьник

31 июля в полицию поступило сообщение, что в одном из сел района по месту жительства на чердаке дома покончил жизнь самоубийством через повешение несовершеннолетний ученик местной школы. Мальчик закончил 6 классов.



В ходе осмотра тела судмедэксперт телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды, возникшей в результате повешения, не обнаружил. Тело направлено в морг в г. Прилуки.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего) - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.



Как сообщал УНН, в Черниговском следственном изоляторе обнаружели осужденного с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи.