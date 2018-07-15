У Чернігівському СІЗО засуджений вчинив самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Чернігівському слідчому ізоляторі виявлено засудженого з наявними тілесними ушкодженнями у виді порізів в області шиї. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.
“З’ясовано, що близько 5:30 години ранку у камері Державної установи „Чернігівський слідчий ізолятор“ виявлено засудженого з наявними тілесними ушкодженнями у виді порізів в області шиї. Медичні працівники, які прибули за викликом в установу, констатували смерть в’язня. Поряд з іншим з’ясовано, що засудженому за вбивство до 14 років позбавлення волі напередодні дружина повідомила про те, що розпочинає процедуру розлучення, через це він перебував у пригніченому стані. Крім того оцінку діям персоналу Чернігівського СІЗО за надзвичайною подією буде надано у ході розслідування кримінальних проваджень”, — повідомила прес-служба.
На даний час у провадженнях призначено експертизи, допитуються свідки, здійснюються інші невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин події.
Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, зареєстрованих 14.07.2018 за фактами доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 КК України) та катування (ч. 1 ст. 127 КК України).
Нагадаємо, за фактом смерті резервіста на Чернігівщині відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою відміткою “самогубство”.