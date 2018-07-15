У Чернігівському СІЗО засуджений вчинив самогубство

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51102 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 103679 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 99359 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 126348 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103591 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119662 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160206 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190009 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294479 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167283 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
86 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 51165 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49518 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 53247 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 49679 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 75695 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 126348 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163988 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294479 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224656 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250949 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30053 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51579 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56403 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54713 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68938 перегляди
Актуальне
У Чернігівському СІЗО засуджений вчинив самогубство

У Чернігівському СІЗО засуджений вчинив самогубство

Київ • УНН

 • 11434 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Чернігівському слідчому ізоляторі виявлено засудженого з наявними тілесними ушкодженнями у виді порізів в області шиї. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.

“З’ясовано, що близько 5:30 години ранку у камері Державної установи „Чернігівський слідчий ізолятор“ виявлено засудженого з наявними тілесними ушкодженнями у виді порізів в області шиї. Медичні працівники, які прибули за викликом в установу, констатували смерть в’язня. Поряд з іншим з’ясовано, що засудженому за вбивство до 14 років позбавлення волі напередодні дружина повідомила про те, що розпочинає процедуру розлучення, через це він перебував у пригніченому стані. Крім того оцінку діям персоналу Чернігівського СІЗО за надзвичайною подією буде надано у ході розслідування кримінальних проваджень”, — повідомила прес-служба.

На даний час у провадженнях призначено експертизи, допитуються свідки, здійснюються інші невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин події.

Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, зареєстрованих 14.07.2018 за фактами доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 КК України) та катування (ч. 1 ст. 127 КК України).

Нагадаємо, за фактом смерті резервіста на Чернігівщині відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою відміткою “самогубство”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19