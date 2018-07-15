В Черниговском СИЗО осужденный совершил самоубийство

"Установлено, что около 5:30 утра в камере Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор" обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного. Среди прочего установлено, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии. Кроме того, оценку действиям персонала Черниговского СИЗО из-за чрезвычайного события будет предоставлено в ходе расследования уголовных производств", - сообщила пресс-служба.

В настоящее время в производствах назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия.

Под процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах, зарегистрированных 14.07.2018 по фактам доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 УК Украины) и пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Напомним, по факту смерти резервиста на Черниговщине открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".