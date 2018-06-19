Смерть резервіста на Чернігівщині кваліфікували як самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За фактом смерті резервіста на Чернігівщині відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою відміткою "самогубство". Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
"За даним фактом військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону 19.06.2018 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство". Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України", – йдеться в повідомленні.
Наразі проводяться допити очевидців події, перевіряється версія самогубства військовозобов’язаного. До суду направлено клопотання про призначення судово-медичної експертизи.
Сьогодні, 19 червня, близько 5:00 ранку на території однієї з військових частин, дислокованих неподалік смт Гончарівське Чернігівської області був знайдений повішеним військовозобов'язаний-резервіст, молодший сержант 1976 року народження.
"Тіло померлого виявлено в недобудованій будівлі, що знаходиться в наметовому містечку військової частини. Для повішення він використав поясний ремінь. Встановлено, що напередодні, 18.06.2018, його було призвано до даної військової частини на навчальні збори", – розповіли в прокуратурі.
На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області та військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.
Під час здійснення першочергових слідчих (розшукових) дій, огляду місця події та тіла, проведеного за участі судово-медичного експерта, ознак тілесних ушкоджень у потерпілого, слідів боротьби та інсценування самогубства не виявлено.
Нагадаємо, на військових навчаннях "Північна фортеця" на Чернігівщині помер резервіст.